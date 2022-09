Meteorologista é atingido por ramo de árvore durante cobertura da passagem do furacão Ian pela Florida

O furacão Ian atingiu a Florida esta quarta-feira e muitos repórteres de televisão arriscaram a vida para fazer a cobertura em direto das condições extremas que se fizeram sentir neste estado norte-americano. O meteorologista Jim Cantore mostrou a perigosa realidade do trabalho deste profissionais, ao ser atingido por um ramo de uma árvore."Vou só desviar-me daqui por um segundo", disse Cantore, depois de ser atingido por um ramo que o fez cair de joelhos. Imediatamente o operador de câmara perguntou ao meteorologista se estava bem, ao que Cantore assegurou que sim, mas acrescentou: "Não me consigo levantar".Segundo o jornal norte americano Pittsburgh Post Gazette, Jim Cantore é conhecido por fazer a cobertura de tempestades e eventos metereológicos extremos no estado da Florida.