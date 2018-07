Metro de Caracas funciona de forma gratuita

Governo não tem forma de cobrar as viagens dada a crise em que o país se encontra.

O metro de Caracas está a funcionar de forma gratuita, não por uma questão de regalia oferecida pelo governo, mas sim porque o país não consegue comprar os bilhetes que cobram as viagens aos passageiros.



A situação económica na Venezuela tem vindo a agravar-se ao longo dos meses, durante a governação de Nicolás Maduro. A agravada crise em que o país se encontra já está patente em diferentes situações do dia-a-dia e o El País avança que esta insólita situação relativa aos transportes da capital é uma das consequências da crise financeira.



De acordo com a imprensa espanhola, há algum tempo que os bilhetes de metro esgotaram e o governo, vendo-se na impossibilidade financeira de adquirir mais passagens, abriu o metro de forma gratuita a todos os passageiros. De outra forma o metro teria de encerrar todas as suas circulações e deixar de funcionar na capital venezuelana até o governo melhorar a sua situação económica.



"A empresa não voltou a comprar bilhetes porque não tem recursos para tal, e atualizar as tarifas não era opção, o que se reflete na decadência do sistema", confirma Alberto Vivas, ex-trabalhador da empresa de transportes subterrâneos em questão.



Esta medida aumentou a afluência de passageiros e também o caos no metro de Caracas.



No entanto, todas as estações de metro continuam com placas com a inscrição "Cerrado" ("Fechado"), o que não impede os passageiros de circular normalmente, apenas de forma gratuita.