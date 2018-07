Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metro de Viena distribui desodorizante gratuito aos passageiros

Temperaturas já atingiram os 35 graus na capital austríaca.

09:53

Os passageiros que usam o metro de Viena, na Áustria, receberam desodorizante gratuitamente para amenizar o mau cheiro que se faz sentir nos transportes públicos nestes dias de maior calor, em que as temperaturas já atingiram os 35 graus.



Segundo avança o The Telegraph, Daniel Amman, um dos responsáveis da Wiener Linien, empresa responsável pelo transporte público de Viena, brincou com a situação.



"Arrancaram os desodorizantes das nossas mãos", disse, ressalvando que as pessoas naturais de Viena não cheiram pior do que os habitantes de outras cidades.



"As altas temperaturas é que nos tornam mais cientes dos nossos maus cheiros", sublinhou Daniel Amman.



Os passageiros da U6, linha mais concorrida do metro de Viena e a única que não tem ar condicionado, começaram a receber os desodorizantes na semana passada.



Em 2016, uma onda de calor também fez com que o metro de Londres distribuísse água gratuitamente pelos passageiros.