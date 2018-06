Mexeu no telemóvel do marido e viu fotos das duas filhas menores a serem abusadas por ele

Caso ocorreu em São Paulo, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 10:49

Uma mulher brasileira, que resolveu aproveitar um descuido do marido para ver o telemóvel dele, confirmou as suspeitas que tinha de uma forma inesperada. Na galeria de fotos do dispositivo, a mulher descobriu fotos do marido a abusar sexualmente das suas duas filhas, frutos de um casamento anterior, uma de 9 e outra de 10 anos.



A mãe das meninas não teve dúvidas, e, ao contrário de tantas mulheres que ficam do lado dos companheiros e escondem os crimes sexuais que eles praticam contra crianças e adolescentes, ligou para a polícia e denunciou o marido. O homem, pedreiro de 43 anos, foi preso e levado para a esquadra da cidade, a pacata Pariquera-açu, no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, Brasil.



Na esquadra, o pedreiro não teve como negar os crimes sexuais, visíveis nas imagens que fazia questão de registar durante os abusos. Os crimes eram praticados quando as meninas iam dormir e a mãe não estava em casa ou por perto.

Fábio Américo Maia, o delegado inspetor, afirmou depois que as imagens não deixam qualquer margem para dúvidas, por isso incriminou o padrasto das duas meninas por crime de violação de vulnerável e por posse de conteúdo pornográfico envolvendo crianças.

Uma das meninas contou aos agentes que o padrasto tinha cometido abuso contra ela naquele mesmo dia em que a mãe resolveu mexer no telemóvel e encontrou as imagens. Segundo a menor, ao ir buscá-la nesse dia à escola, o padrasto durante o caminho passou a mão nas suas partes íntimas.