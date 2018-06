Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

México à beira de viragem histórica

Andrés Obrador lidera sondagens com 20% de vantagem.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:02

O México poderá eleger, neste domingo, o primeiro presidente de esquerda em quase um século. Andrés Manuel López Obrador, ou Amlo, como é conhecido, lidera as sondagens com mais de 20% de vantagem sobre os rivais mais próximos. Obrador apresenta-se como o candidato da mudança num país marcado pela corrupção e pela violência.



Este ano está a ser especialmente violento. Em maio houve quase 2900 homicídios, o mês mais violento no país em 20 anos, e desde o início da campanha para as eleições de 1 de julho foram mortos 120 candidatos a cargos públicos.



"O país será limpo", prometeu Obrador na quarta-feira, ante quase 80 mil pessoas reunidas no estádio Azteca, na Cidade do México: "Vou arrancar pelas raízes o regime corrupto".



Os críticos receiam a redução das liberdades e um ataque ao mercado livre, comparando Obrador a Hugo Chávez, ex-PR da Venezuela. Outros receiam mais tensão com os EUA por causa da imigração ilegal, comparando Obrador, na atitude, ao presidente Donald Trump.



O maior rival de Obrador, de 64 anos, é Ricardo Anaya, de 39 anos, do Partido de Ação Nacional (PAN), mas a associação a um partido ‘do sistema’ penaliza-o.



Se vencer, Obrador vingará as eleições de 2006, quando foi batido pelo candidato do PAN, Felipe Calderón, em eleições que considerou fraudulentas.