México acolhe festival de nudismo para 8 mil pessoas em plena pandemia de Covid-19

Um bairro da cidade mexicana de Oaxaca vai promover um festival de nudismo, o Festival Nudista Zipolite, para 8 mil pessoas a decorrer de 29 de janeiro a 1 de fevereiro, avança o jornal britânico Metro. A praia que acolherá o evento é a única praia legal para nudistas no país.

O evento, que ocorre desde 2016, é organizado pela Federação Nudista do México, que garantiu que a cidade concordou com a realização do festival desde que fossem cumpridos os protocolos de saúde que visam fazer face à propagação do novo coronavírus. O material de comunicação destinado a promover o evento incentiva os nudistas a utilizarem máscara e a respeitarem a distância física por forma a evitar ajuntamentos.

O México soma até ao momento quase 1,5 milhões de infeções por coronavírus desde o início da pandemia e mais de 131 mil mortes.