México apreende camião com 366 migrantes a bordo

As autoridades mexicanas anunciaram, na quinta-feira, ter apreendido um camião com 366 migrantes a bordo.

O Instituto Nacional de Imigração do México disse que o camião transportava migrantes oriundos de vários países: Bangladesh, Índia, Nepal, Iémen, Uzbequistão, África do Sul, Cuba, República Dominicana, Equador, Bolívia, Peru, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Venezuela.

Os agentes encontraram o camião estacionado na berma de uma estrada no estado de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala. Havia tantos migrantes que era possível ver pernas a balançar do tejadilho do contentor de carga.