O México registou 186 mortes devido à Covid-19 e 2.649 casos da doença nas últimas 24 horas, anunciou no sábado o Ministério da Saúde mexicano.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 228.754 óbitos e 2.432.280 infeções, indicou.

O México é o quarto país no mundo com mais óbitos causados pela doença, a seguir aos Estados Unidos, ao Brasil e à Índia, e o 15.º em número de casos da Covid-19, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).