México confirma morte de oito trabalhadores de 'call center' de cartel

As autoridades mexicanas confirmaram na terça-feira a morte de quatro jovens, trabalhadores num 'call center' operado por um cartel de droga, cujos restos mortais foram encontrados em 45 sacos de plástico na semana passada.

O governo do estado de Jalisco, no oeste do México, disse num comunicado que testes forenses confirmaram a identidade dos restos encontrados no fundo de uma ravina com 40 metros de profundidade em Zapopan, um subúrbio da cidade de Guadalajara.

Um agente policial norte-americano disse à agência de notícias Associated Press que os jovens desapareceram no final de maio, aparentemente depois de tentarem deixar o 'call center', que era operado pelo cartel Jalisco New Generation, considerado o cartel mais violento do México.