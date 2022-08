O drama dos mineiros no México continua. Os trabalhos de resgate dos 10 homens retidos há 12 dias complicaram-se com a subida do nível da água no interior da mina.O processo está a revelar-se lento e as famílias desesperam. Em declarações à imprensa, familiares dos mineiros disseram que se estes não forem retirados com vida, é um crime que não pode sair impune.Na mesma região, em 2006, uma explosão numa mina provocou a morte de 65 pessoas.