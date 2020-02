México deteta três casos de infeção por coronavírus. Homens tinham estado em Itália

O governo do México disse, na sexta-feira, que detetou três casos de infeção por coronavírus em três homens que tinham viajado recentemente para a Itália, tornando o país o segundo na América Latina a registar casos do vírus, avança a Reuters.O primeiro caso é de um homem de 35 anos, da Cidade do México, que teve resultados positivos em dois testes na sexta-feira, disse o vice-ministro da Saúde Hugo Lopez-Gatell Ramirez numa conferência de imprensa.Esse homem estava ligado ao segundo caso, um homem de 41 anos no estado de Sinaloa, no norte do país, disse Lopez-Gatell aos jornalistas.As autoridades de saúde confirmaram o terceiro caso, um homem que viajou com os outros dois, noutra conferência de imprensa na noite de sexta-feira, mas disse que os três casos foram importados e que até o momento não há evidências de transmissão entre humanos no país.O presidente Lopez Obrador apelou à população para manter a calma. "Temos a capacidade de lidar com essa situação", afirmou. "Porque de acordo com as informações disponíveis, isto não é algo terrível".Os três homens confirmados com coronavírus estiveram em Itália durante cerca de uma semana, em meados de fevereiro, e provavelmente foram infetados numa convenção na cidade de Bergamo, no norte do país, informou o governo.Todos os três estão em isolamento, disse Lopez-Gatell, e as autoridades estão a observar cinco membros da família dos infetados em isolamento.O morador da Cidade do México apresentava sintomas leves e parecidos a uma constipação, acrescentou. No entanto, o homem em Sinaloa não apresentou sintomas, disse o ministro da Saúde de Sinaloa, Efren Encinas.Lopez-Gatell recomendou que a população evitasse abraços e beijos na cara, que são cumprimentos comuns no México.O Brasil foi o primeiro país da América Latina a relatar um caso do novo coronavírus.