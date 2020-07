México é o quarto país do mundo com mais mortos por coronavírus

O México tornou-se no domingo no quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, de acordo com um balanço da agência de notícias France-Presse baseado em fontes governamentais mexicanas.

"Há no México 299.750 contágios confirmados e 35.006 mortos", indicaram as autoridades sanitárias mexicanas numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

No domingo, a Itália contabilizou 34.954 mortes causadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).