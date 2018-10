Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

México quer acordo comercial com EUA e Canadá assinado no G20 de Buenos Aires

Donald Trump, Enrique Peña Nieto, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, participarão na reunião do G20 na capital argentina.

17:33

O México quer que o novo Acordo Estados Unidos-México-Canadá seja assinado no final de novembro no G20 de Buenos Aires, onde os dirigentes dos três países estarão presentes, anunciou esta segunda-feira o ministro da Economia mexicano, Ildefonso Guajardo.



"Estamos certos de que [a assinatura] ocorrerá a 29 de novembro, esperamos que seja feita no G20 de Buenos Aires, o que ainda não foi oficializado, mas é o único local onde se vão encontrar" em simultâneo os dirigentes dos Estados Unidos, do México e do Canadá, disse esta segunda-feira Ildefonso Guajardo à estação televisiva Televisa.



Os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e mexicano, Enrique Peña Nieto, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, participarão na reunião do G20 na capital argentina, a 30 de novembro e 1 de dezembro.



Peña Nieto já saudou a conclusão do novo acordo que vem substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).



"A modernização do acordo comercial entre o México, o Canadá e os Estados Unidos põe termo a 13 meses de negociações e permite atingir o objetivo inicial: um acordo ganhador-ganhador-ganhador", escreveu na rede social Twitter o Presidente mexicano cessante, que passará o poder a Andres Manuel López Obrador a 01 de dezembro.



Também o futuro ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, saudou o novo acordo, frisando que este "trará segurança aos mercados financeiros, ao investimento e à criação de emprego", embora acrescentando que "algumas das novas normas, como as alterações às regras de conteúdo, poderão colocar alguns desafios às empresas para que consigam adaptar-se-lhes".



O Canadá e os Estados Unidos anunciaram no domingo à noite, apenas meia-hora antes do fim do prazo estipulado por Washington, "um acordo de base, em concertação com o México" para rever o tratado de comércio livre que liga 500 milhões de cidadãos da América do Norte.



O NAFTA torna-se, assim, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, "um acordo comercial de grande qualidade que originará mercados mais livres, um comércio mais justo e um crescimento económico sólido na nossa região", declararam Otava e Washington num comunicado conjunto.