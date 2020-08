México regista 5618 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

O México contou, nas últimas 24 horas, 615 mortos devido à Covid-19 e 5618 novas infeções, anunciaram as autoridades sanitárias do país.

Ao todo, o país contou 55 908 óbitos e 511 369 casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), de acordo com o Ministério da Saúde mexicano.

O diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde mexicano, José Luis Alomia, indicou terem sido já realizados 1 156 852 testes desde que a epidemia foi declarada no país, no final de fevereiro.