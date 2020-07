México regista 850 mortos com coronavírus e mais 6.258 infetados em 24 horas

O México registou 895 mortos e 6.258 infetados nas últimas 24 horas, informaram as autoridades do país na terça-feira.

O total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 32.014 e o de contágios para 268.008.

A Cidade do México é a cidade com o maior número de casos acumulados com 53.423 desde o início da pandemia, seguida pelo Estado do México com 39.108, de acordo com dados divulgados pelas autoridades sanitárias.