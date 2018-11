Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

México vai deportar grupo de migrantes que tentou passar fronteira com Estados Unidos

Tensão tem vindo a aumentar em Tijuana desde a chegada de centenas de migrantes desde o início do mês.

O México vai deportar um grupo de 500 migrantes que tentou, este domingo, ultrapassar à força a fronteira com os Estados Unidos, avança o Ministro do Interior mexicano.



Centenas de pessoas tentaram, com recurso à violência, fazer a travessia da fronteira entre Tijuana (México) e San Diego (Estados Unidos).



O grupo de migrantes foi preso este domingo depois de tentar cruzar a fronteira "ilegalmente" e recorrendo à "violência".



As autoridades na fronteira dos Estados Unidos utilizaram gás pimenta para conter os migrantes.



A tensão tem vindo a aumentar em Tijuana desde a chegada de centenas de migrantes desde o início do mês.



Os migrantes estão em Tijuana depois de terem feito uma viagem de mais de 4000 quilómetros a partir da América Central.