Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

México vota com vontade de mudar

O candidato de esquerda é favorito à vitória e promete acabar com a corrupção.

Por F.J.G. | 10:09

Cerca de 88 milhões de mexicanos são este domingo chamados às urnas em eleições que prometem fazer História. É que, pela primeira vez em quase um século, um candidato de esquerda está à beira de ser eleito presidente.



Andrés Manuel López Obrador, de 64 anos, candidatou-se já por duas vezes, em 2006 e 2012, perdendo para rivais dos partidos dominantes, o PRI e o PAN. Contudo, desta vez lidera as sondagens com uma vantagem de 20% sobre os rivais, pelo que ninguém espera surpresas.



Mas a anunciada vitória histórica do homem que promete "corrupção zero e impunidade zero" está a ser ensombrada por suspeitas de financiamento ilícito da campanha. É que nem Obrador nem nenhum dos outros dois principais rivais, José A. Meade, do PRI, e Ricardo Anaya, do PAN, declarou um único peso de financiamentos privados, fazendo recear a presença de fundos ilícitos, ou até de organizações criminosas, no apoio aos candidatos.



Este simples facto revela, como referiu um analista, a que ponto será difícil limpar um país dominado há tantas décadas por redes corruptas.