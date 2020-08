Michelle Obama com depressão devido ao coronavírus, lutas raciais e Donald Trump

A mulher do antigo presidente dos EUA, Michelle Obama, está com uma 'depressão leve' devido à pandemia de covid-19, às lutas raciais e aos comportamentos de Donald Trump.



A informação foi avançada pela própria, que através do seu podcast revelou aos ouvintes que está doente com uma depressão 'leve' ou 'de baixo grau'. O tema surgiu durante uma conversa com a jornalista Michele Norris sobre saúde mental e que acabou por ser comentada pela antiga primeira dama da Casa Branca.

"Ver este governo a assistir à hipocrisia disto, dia após dia, é desanimador", lamentou a mulher de Barack Obama, que não poupou críticas ao governo liderado por Trump.



"Acordar com as notícias, acordar com a forma como este governo respondeu ou não, acordar com mais uma história de uma homem negro, de alguma forma, desumanizado, ferido, morto ou acusado falsamente de algo, é cansativo e fez com que tivesse um peso que não sentia na minha vida há algum tempo", rematou.



Michelle Obama garantiu ainda que se "refugia" na família para ultrapassar esta fase da vida.