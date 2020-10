Michelle Obama diz que Trump é racista e semeia "o medo e a confusão"

A ex-primeira-dama Michele Obama criticou esta terça-feira Donald Trump, acusando o Presidente norte-americano de ser "racista" e semear o "medo e a confusão".

"O que o Presidente está a fazer é claramente errado, é moralmente errado e, sim, é racista", disse Michele Obama, referindo-se à onda de manifestações contra a violência policial, que Donald Trump classificou como "terrorismo interno".

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy