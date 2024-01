Michelle Obama é candidata desejada entre democratas

O aumento da desvantagem de Joe Biden nas sondagens face ao crescentemente provável rival republicano nas presidenciais norte-americanas deste ano, Donald Trump, leva os democratas a considerarem candidatos alternativos, mais recentemente a ex-primeira-dama Michele Obama.

A ideia da alternativa Michelle Obama, mulher do ex-Presidente Barack, começou a correr nos corredores do Congresso quando, em novembro passado, David Axelrod escreveu na rede social X que o Presidente Biden deveria ponderar a sua recandidatura, tendo em conta os muito fracos índices de popularidade e as sondagens que começavam a dar Trump como o melhor posicionado para regressar à Casa Branca após as presidenciais de novembro de 2024.

"Apenas Biden pode tomar essa decisão. Se ele continuar na corrida das primárias democratas, ele será o candidato do partido. O que ele precisa é de pensar se isso é sensato; se isso é o melhor para o seu interesse ou para o interesse do país", escreveu Axelord, ex-assessor de Barack Obama e que continua a ser um estratego importante para os democratas.