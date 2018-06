Alemanha lidera pedidos de asilo na União Europeia

França é o terceiro país com mais pedidos registados, segundo avança o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

Por Lusa | 11:41

A Alemanha voltou em 2017 a ser o país da União Europeia com mais pedidos de asilo, com 222.560 solicitações registadas, seguida da Itália (128.850), indica um relatório apresentado esta segunda-feira em Bruxelas.

De acordo com os dados do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), França é o terceiro país com mais pedidos de asilo registados em 2017, 99.330.

Apesar de se manter à frente dos 28 pelo sexto ano consecutivo, a Alemanha registou em 2017 uma diminuição nos pedidos de asilo de 70% em relação a 2016, quando foram apresentados 750.000.