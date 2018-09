Ameaça de morte contra magistrado italiano que investiga ministro Salvini

Patronaggio indiciou Salvini de "sequestro de pessoas, prisões ilegais e abuso de poder".

Por Lusa | 17:44

O magistrado que desencadeou um inquérito contra o ministro do Interior italiano Matteo Salvini por sequestro de pessoas no âmbito do caso dos imigrantes bloqueados no navio Diciotti recebeu ameaças de mortes, referiam esta quarta-feira os media.

Um envelope contendo uma bala de arma de guerra e uma mensagem referindo "pobre miserável estás na nossa mira" com o símbolo da Gladio, uma organização paramilitar italiana ativa durante a Guerra Fria, foi enviada a Luigi Patronaggio, procurador em Agrigente, na Sicília, que no final de agosto abriu um inquérito contra Salvini.

Patronaggio indiciou Salvini de "sequestro de pessoas, prisões ilegais e abuso de poder" por ter retido durante vários dias cerca de 140 migrantes a bordo do navio da guarda-costeira italiana Diciotti.