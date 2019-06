Grupo de 43 migrantes continua retido em frente à ilha italiana de Lampedusa

Quarenta e três migrantes continuavam esta quinta-feira retidos no mar, perto das águas territoriais italianas, em frente à ilha de Lampedusa, depois do ministro do Interior, Matteo Salvini, ter reiterado a proibição de desembarque destas pessoas em território italiano.

"O navio 'Sea Watch 3' não se importa com as regras e participa no tráfico de pessoas. Não darei autorização para atracar, nem agora, nem no Natal ou no Ano Novo, aos que não se importam com as regras", afirmou o também vice-primeiro-ministro e líder da extrema-direita italiana, em declarações a uma rádio local.

O navio humanitário 'Sea Watch 3', de uma organização não-governamental alemã com o mesmo nome, resgatou, no passado dia 12 de junho, 53 migrantes que estavam a bordo de um bote de borracha ao largo da Líbia.