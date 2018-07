Organização alemã denuncia bloqueio de operações do seu avião em Malta

Para a Sea Watch, isso é uma prova de que "obviamente, as testemunhas não são bem-vindas".

Por Lusa | 11:56

A organização alemã Sea-Watch denunciou esta quarta-feira que as autoridades de Malta bloquearam as operações do seu avião de reconhecimento "Moonbird" para o resgate de imigrantes no Mediterrâneo, depois de há alguns dias impedirem de zarpar o navio "Sea-Watch 3".

"Cerca de mil pessoas ter-se-iam afogado, com certeza, se o nosso "Moonbird" não tivesse detetado no último segundo o naufrágio dos seus navios. Agora, esta ferramenta de resgate também é bloqueada pelas autoridades da União Europeia (UE), mesmo que estejamos a enfrentar os dias mais mortíferos desde o início dos registos", denunciou a organização não-governamental numa mensagem divulgada na sua conta no Twitter.

Para a organização, isso é uma prova de que "obviamente, as testemunhas não são bem-vindas".