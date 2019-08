Salvini autoriza desembarque de menores a bordo do "Open Arms" em Itália

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, autorizou este sábado o desembarque de menores a bordo do navio humanitário "Open Arms", há 16 dias no mar com 134 migrantes a bordo.

A organização não-governamental espanhola que opera o navio, a Proativa Open Arms, precisou no Twitter que a autorização é apenas relativa a 27 menores não-acompanhados, de um total de 29 menores a bordo.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, enviou hoje a Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, uma carta de três páginas pedindo que os menores sejam autorizados a deixar o navio.