Migrantes a bordo de navio humanitário atiram-se ao mar para tentar chegar a terra

Alguns migrantes a bordo do navio "Open Arms", ao largo da costa da Ilha de Lampedusa, em Itália, atirou–se ao mar na esperança de chegar a terra.

O caso do navio humanitário está cada vez mais complicado. Após a recusa de Itália em autorizar o desembarque dos 107 migrantes, o Governo espanhol ofereceu-se para receber o navioo, mas a ONG não aceitou a proposta.

A ONG defende que a embarcação não tem condições para navegar até Espanha e os migrantes atiraram-se ao mar, como é possível observar nas imagens divulgadas este domingo pela Associated Press.

"Não aceitamos Espanha. Não podemos pôr em perigo a segurança e a integridade física dos imigrantes e da tripulação. Necessitamos de desembarcar já", disse um porta-voz da embarcação "Open Arms", citado pelo jornal espanhol El País.



Há três dias que o navio navega em águas territoriais italianas, mas está impedido de aportar em Lampedusa.



VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock.