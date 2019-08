Migrantes do navio Open Arms deverão ser encaminhados para porto de Menorca

Os responsáveis do navio humanitário Open Arms afirmaram esta segunda-feira que Espanha e Itália terão chegado um acordo para que os 107 migrantes a bordo possam desembarcar no porto espanhol de Menorca.O Open Arms descreveu a decisão como "incompreensível", dadas as condições de deterioração do navio e sua proximidade com a ilha italiana de Lampedusa.Durante mais de duas semanas, os migrantes estiveram a bordo do navio na costa italiana, com o Governo a recusar dar autorização para o seu desembarque."Se um acordo foi realmente alcançado, é essencial que Itália e Espanha assumam a responsabilidade de assegurar, fornecendo os meios necessários, que as pessoas desembarquem finalmente num porto seguro", disse a organização num comunicado.