Ministro italiano autoriza saída de 29 menores do barco 'Diciotti'

A embarcação italiana tem 177 migrantes a bordo.

Por Lusa | 21:44

O ministro do Interior italiano autorizou esta quarta-feira que os 29 menores a bordo do barco militar 'Diciotti', atracado desde segunda-feira no porto de Catânia, na Sicília, vão para terra, depois de pressões de organizações nesse sentido.

A embarcação italiana tem 177 migrantes a bordo e, antes de atracar, permaneceu durante cinco dias no mar, à espera que o Governo de Itália desse autorização para dirigir-se a um porto.

"Há 29 menores a bordo do barco, que desçam. Podem descer", disse Matteo Salvini num vídeo publicado nas redes sociais.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsalviniofficial%2Fvideos%2F317977082100823%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>