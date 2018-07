Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Migrantes morrem presos em camião

Seis crianças estão entre as vítimas mortais.

Por Rita F. Batista | 08:42

Oito migrantes, entre os quais seis crianças, morreram sufocados no interior de um camião-frigorífico na cidade de Zuwara, no oeste da Líbia. Outros 90 migrantes foram resgatados pelas autoridades líbias mas a maioria está em estado crítico.



Segundo a polícia local, os migrantes foram trancados no interior do veículo por traficantes, juntamente com vários recipientes com combustível para a viagem.



As altas temperaturas e os gases tóxicos emanados pelo combustível terão causado a tragédia.



O grupo era composto por pessoas oriundas, na sua maioria, da África subsaariana e do Médio Oriente, bem como do Paquistão e do Bangladesh.



Entretanto, os 450 migrantes resgatados sábado no Mediterrâneo desembarcaram ontem no porto italiano de Pozzallo, depois de vários países da União Europeia, incluindo Portugal, terem aceitado acolher mais de metade.