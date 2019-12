Miguel Wattson, a enguia que acende árvores de Natal no Tennessee

Miguel Wattson é a enguia responsável pela iluminação da árvore de Natal do aquário de Tennessee, nos EUA. O projeto foi desenvolvido pela ICube Center, da Universidade Tecnológica do Tennessee.



Os estudantes montaram um sistema que liga a árvore de Natal do aquário com o tanque da enguia, chamada de Miguel Wattson. Todas as descargas de energia do animal são detetadas a partir de um sensor e, num curto espaço de segundos, acendem-se as luzes usadas na árvore.



Twitter de Miguel Wattson, a enguia.



A força das voltagens de energia libertadas por Miguel varia conforme o seu estado de espírito, de acordo com a tratadora do animal marinho. Quando a enguia está a ser alimentada ou alegre, as suas descargas tendem a ter mais potência.