Mike Pence rejeita invocar 25ª Emenda para destituir Donald Trump da presidência dos EUA

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, rejeitou esta terça-feira invocar a 25ª Emenda para a remoção do ainda presidente dos EUA, Donald Trump, do cargo.

"Não acredito que tal ação seja do interesse da nossa nação ou seja consistente com a Constituição", escreveu Pence numa carta enviada à presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, citada pelo jornal "The Hills".