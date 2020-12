Mike Pompeo: “Putin continua a ser um risco bem real”

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, culpou este sábado o governo da Rússia pelo que já foi considerado o maior ataque de sempre de espionagem cibernética. Apontando diretamente o dedo ao presidente russo, Pompeo disse: “Putin continua a ser um risco bem real”. Horas depois, o presidente Donald Trump quebrou finalmente o silêncio sobre o ciberataque para vir a público desvalorizar o caso.









“O ataque é bem maior nas ‘fake news’ do que na realidade”, escreveu Trump no Twitter, indo mesmo ao ponto aludir a uma alegada conspiração de silêncio sobre a “possível” responsabilidade da China.

A Rússia negou qualquer envolvimento no ataque que atingiu, entre outras agências norte-americanas, o Departamento de Energia, responsável pelo arsenal nuclear dos EUA.





“Podemos garantir com muita clareza que foram os russos quem realizou esta atividade”, afirmou Pompeo, dizendo ainda que foi detetado um “esforço significativo” para “implantar um código no interior dos sistemas do governo dos EUA”.





O ataque foi detetado na semana passada e terá estado em curso durante vários meses, tirando partido de fragilidades encontradas num software da SolarWinds, que equipa dezenas de agências estatais norte-americanas. Trump não falou do caso durante dias e veio agora fazê-lo para desdizer Pompeo. Entretanto, o sucessor de Trump, Joe Biden, disse que a segurança cibernética “será uma prioridade”.