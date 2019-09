Mike Stefanik, ex-campeão de automobilismo, morre em acidente de avião

Mike Stefanik, nove vezes campeão da NASCAR, uma associação automobilística norte-americana, morreu aos 61 anos num acidente de avião em Connecticut, Estados Unidos, segundo a organização de corridas de carros.

De acordo com a CNN, a Polícia Estadual de Connecticut afirmou que o avião colidiu numa área arborizada, próxima ao Aeroporto de Sterling.

"Mike Stefanik foi um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da NASCAR, mas mais do que isso, foi um verdadeiro representante do nosso desporto", disse Jim France, presidente e CEO da Nascar em comunicado.

"A sua natureza competitiva e a sua excelência nas pistas de corrida conquistaram o respeito e admiração de fãs e concorrentes. A sua carreira estendeu-se por mais de 30 anos, unindo as gerações de Jerry Cook e Richie Evans aos nossos pilotos atuais. Ele registou conquistas neste desporto que são intocáveis e o seu legado como campeão perdurará. Vamos manter a sua esposa Julie, família e amigos nas nossas orações", concluiu Jim.

Segundo a NASCAR, Stefanik é o piloto com mais vitórias na história do NASCAR Whelen Modified Tour.

As autoridades ainda não determinaram as causas do acidente, que permanece sob investigação.

We are saddened to hear the news about nine-time NASCAR Champion and NASCAR Hall of Fame nominee Mike Stefanik’s passing. NASCAR statement: pic.twitter.com/VqRBxBpB18