Mike Tyson conta como encontrou a mulher na cama com Brad Pitt

O pugilista garantiu, também, que "não ficou chateado" de maneira alguma com Pitt e acrescentou, humorado: "Claro que não guardo rancor até porque, se assim fosse, ele já não estaria vivo".



O divóricio de Tyson e Givens acabou por ser resolvido em tribunal, com queixas de maus tratos por parte de Robin. O pugilista chegou a assumir que se tinha portado mais como um animal do que como uma pessoa.