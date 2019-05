Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milagre salva vida de 143 passageiros a bordo de avião nos EUA

Aeronave falhou a pista de aterragem e acabou por deslizar até ao rio, na Florida.

Por Rita F. Batista | 01:30

Um avião comercial, com 143 pessoas a bordo, falhou a pista de aterragem durante a madrugada deste sábado e acabou por ir parar a um rio, na Florida, nos EUA. Todos os passageiros sobreviveram num momento que já é descrito por muitos como "um milagre".



O avião, um Boeing 737-800, iniciou viagem em Guantanamo, em Cuba, e estava a tentar aterrar na Base Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida, quando foi apanhado por fortes rajadas de vento. O aparelho acabou por deslizar e sair da pista, acabando no rio St. Johns.



"O facto de ninguém ter morrido é um milagre!", disse o comandante da base naval, Michael Connor.



Cheryl Bormann, uma das passageiras, descreveu à CNN os momentos de aflição: "Foi um susto muito grande! Estava um enorme temporal com trovões e tudo. O avião guinou assim que o piloto tentou aterrar." Aos passageiros valeu-lhes o facto de seguirem os procedimentos de segurança: "Os assistentes de bordo fizeram um excelente trabalho. Os passageiros colocaram de imediato os coletes salva-vidas e só os encheram no exterior do avião", acrescentou Cheryl.



As autoridades locais já estão a investigar. Este caso faz recordar um outro muito semelhante a 30 de abril de 1983, com um avião da marinha americana, que ao tentar aterrar na mesma pista de Jacksonville acabou por ir ter ao rio. Dessa vez, 15 pessoas morreram.