Milhares contestam cortes na Educação no Brasil

Multidões saíram às ruas de mais de 200 cidades, entre elas todas as capitais estaduais, para contestar os cortes no Ensino Superior.Os protestos ganharam forte adesão depois de o presidente Jair Bolsonaro chamar "idiotas" e "imbecis" aos manifestantes.Em Dallas, onde foi receber um polémico prémio de ‘Personalidade do Ano’, atribuído por empresários brasileiros e americanos com interesses no Brasil, Bolsonaro afirmou que os manifestantes são "militantes" (de esquerda), ou "idiotas úteis", "imbecis" manobrados por "espertalhões" que, diz, controlam as universidades.A reação aos insultos surpreendeu até os organizadores dos protestos, que ganharam uma dimensão impressionante.Em São Paulo foram 250 mil manifestantes, 150 mil no Rio de Janeiro, mais 100 mil em Fortaleza, 50 mil em Brasília e muitos outros milhares por todo o país.Os cortes no ensino público vão de 24,4% até mais de 50% e muitos reitores alertam que as universidades poderão ter de fechar as portas.Antes de o ministro da Educação, Abrahan Weintraub, decretar os cortes, alegando que as universidades gastavam muito com propaganda de ideologias de esquerda, Bolsonaro já tinha feito cortes em cursos de Filosofia e Sociologia, alegando que não têm qualquer utilidade para o mercado de trabalho.