Milhares contra leis que proíbem o aborto nos Estados Unidos

Milhares de pessoas saíram esta quarta-feira à rua em mais de 400 cidades dos EUA para defender o direito ao aborto.As manifestações surgem na sequência de vários estados norte-americanos terem proibido o aborto em praticamente todos os casos, até quando há violação e incesto.Ouviram-se gritos de ordem em frente ao Supremo Tribunal, em Washington: centenas de mulheres e homens não querem "voltar atrás" no tempo, dizem.Os protestos surgem uma semana depois de Alabama e Missouri aprovarem leis que proíbem o aborto mesmo em casos de violação e incesto.Além destes, estados como Louisiana, Kentucky, Mississippi, Ohio, Arkansas, Georgia e Dakota do Norte aprovaram este ano leis contra o aborto.Mas a lei do Alabama é a mais severa, não prevendo exceções nem em casos de violação e incesto. Para além disso, os médicos que pratiquem a interrupção da gravidez podem ser condenados a 99 anos de cadeia.Com receio de que estas leis se generalizem e sejam tornadas lei nacional pelo Supremo Tribunal, revertendo uma decisão que há 46 anos tornou o aborto um direito, defensores do direito à interrupção da gravidez saíram à rua por todo o país.O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou-se pró-vida, mas aceita o aborto em casos de violação, incesto e riscos para a saúde da mãe.