Milhares de animais mortos dão à costa nas praias de Teesside em Inglaterra

Milhares de animais como lagostas, caranguejos e todos os tipos de crustáceos deram à costa, grande parte deles mortos, nas praias do Teesside, em Inglaterra.



De acordo com o jornal local TeessideLive, que mostra alguma das imagens de pilhas de animais que deram à costa, estes animais marinhos continuam a dar à costa e estão a preocupar a população local que já caracteriza a situação como "o pior que já viram".





Em algumas zonas, em particular entre as praias de Marske e Saltburn, as pilhas de animais chegam mesmo a ter a atura da cintura.A Agência do Ambiente já está a investigar o caso, tendo esta segunda-feira confirmado que tinha aberto uma investigação para apurar se isto se devia à poluição.De acordo com um morador, ouvido pelo TeessideLive, estes animais têm vindo a aumentar na costa de dia para dia nas últimas duas semanas.