Numa tentativa de unir esforços contra Jair Bolsonaro, partidos de oposição de esquerda e de direita, movimentos sociais e até claques de futebol saíram às ruas de mais de 200 cidades pelo Brasil, no sábado, para pedir a destituição do presidente.









Entre os partidos que aderiram aos protestos estavam o PT, de Lula da Silva, que lidera as sondagens para 2022 mas continua a não ir a atos de rua, o PSOL (extrema-esquerda), PSDB (direita) e até o PSL (extrema-direita), pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018. A experiência de união foi bem-sucedida, mas o número de manifestantes ficou aquém daquele que Bolsonaro conseguiu reunir a 7 de setembro.

Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e potencial candidato presidencial, deu o tom, afirmando que a união de todos contra a ameaça de golpe de Bolsonaro é mais importante do que qualquer diferença. Outro presidenciável, Ciro Gomes, do PDT, foi na mesma linha, afirmando que a união na defesa da Democracia é mais importante do que os interesses de cada grupo.





As manifestações foram ainda um grito de desespero dos cidadãos contra o brutal aumento de preços, principalmente dos alimentos, energia e gás de cozinha, ocorrido na gestão Bolsonaro, chamado em faixas e cartazes de ‘Bolsocaro’.



‘Camião dos ossos’ destapa miséria no Rio

Uma reportagem chocante do jornal ‘Extra’ mostrou pessoas pobres a recolherem ossos e vísceras de animais descartadas pelos supermercados para comerem no Rio de Janeiro. As imagens, que causaram comoção e revolta, ilustram uma das mais trágicas consequências da pandemia e da crise económica e social: a fome. “Antes, as pessoas vinham pedir um osso para o cão. Agora pedem ossos para fazer comida. Há dias em que sinto vontade de chorar”, diz na reportagem o condutor do ‘camião dos ossos’.