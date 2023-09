Milhares de britânicos manifestaram-se em Londres pela reintegração na UE

Alguns milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Londres pela reintegração do Reino Unido na União Europeia (UE), movimento que esperam que aumente e coloque pressão nos partidos políticos para reverter o 'Brexit'.

A chamada "Marcha Nacional pela Reintegração" partiu de Hyde Park, passou pelas ruas do centro de Londres e terminou num comício em Westminster Square, a praça defronte do edifício do parlamento britânico.

"Vamos fazer uma manifestação todos os anos até voltarmos à UE. Muitas pessoas que votaram a favor do 'Brexit', como os agricultores e pescadores, arrependeram-se e acredito que este movimento vai continuar a crescer", afirmou à Agência Lusa a co-fundadora da 'March for Rejoin', Lee Rudd.