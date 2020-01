Milhares de camelos vão ser mortos na Austrália por beberem demasiada água

Dez mil camelos selvagens vão ser mortos na Austrália porque, devido à seca, se estão a aproximar das fontes de água necessárias para as populações. Segundo o Le Figaro, há fontes de água inutilizadas depois de serem encontrados "restos de animais mortos".

O jornal francês avança que os camelos serão mortos por atiradores a partir de helicópteros. As autoridades afirmam que cáfilas "extremamente grandes", que estão à procura de água e comida, ameaçam as reservas das aldeias e podem representar um perigo para as populações.

O ano de 2019 foi o mais quente e seco. A seca acabou por dar origem aos incêndios florestais que estão a devastar a Austrália e que, consequentemente, está a levar à escassez de água em vários lugares.

O abate dos animais vai acontecer durante cinco dias e será feito nos territórios de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), uma área localizada no sul da Austrália.

Os camelos são considerados uma praga que contamina as fontes de água e põe em risco zonas frágeis, bem como a fauna e a flora. Acredita-se que a Austrália é o país com a maior população de camelos do mundo.

A emissora pública ABC disse que os animais vão ser mortos longe das aldeias e que os corpos vão ser queimados.