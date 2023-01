Milhares de curdos prestaram homenagem a mortos do atentado de Paris

Milhares de membros da comunidade curda da França e de outros países europeus reuniram-se esta terça-feira em Villiers-le-Bel, na região de Paris, para o funeral dos três curdos mortos antes do Natal na capital francesa.

Os caixões de Abdurrahman Kizil, Mir Perwer, um cantor refugiado político curdo, e Emine Kara, líder do Movimento das Mulheres Curdas na França, foram exibidos numa sala, sob um retrato de Abdullah Ocalan, o líder histórico do Movimento dos Trabalhadores do Curdistão, PKK, que está preso na Turquia.

Muitos curdos recusam-se a acreditar na versão de que a morte destas pessoas se deve a um atirador com motivações racistas e denunciam que se tratou de um ato "terrorista", envolvendo o Governo da Turquia.