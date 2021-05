Milhares de europeus travados na fronteira do Reino Unido

O número de cidadãos de países da União Europeia (UE) que veem a sua entrada barrada no Reino Unido desde o Brexit não para de crescer. O aumento dos últimos três meses aconteceu em termos absolutos apesar da redução drástica de viagens internacionais devido às restrições da pandemia, revelam números oficiais divulgados esta sexta-feira pela Imprensa britânica.









Ao todo, 3294 cidadãos da UE foram travados, quase sete vezes mais do que no primeiro quarto de 2020. O tráfego aéreo era nessa altura 20 vezes superior mas apenas 493 cidadãos da UE foram impedidos de entrar.

As chegadas de visitantes da UE caíram entre 94% e 97% nos primeiros três meses do ano, números que tendem a aumentar.





O bloqueio de entradas acontece nos aeroportos e terminais marítimos de ferrys e também no terminal do Eurostar.





Multiplicam-se os casos em que as recusas de entrada violam claramente as regras do pós-Brexit, que preveem a possibilidade de entrada no Reino Unido sem vistos. A situação é agravada pelo tratamento humilhante e abusivo a que muitos são submetidos, sendo com frequência mantidos vários dias em centros de detenção antes do repatriamento. Há também centenas de casos de pessoas forçadas a dormir nos aeroportos até terem voo de regresso.





Confrontado com as notícias, o governo de Boris Johnson já ordenou alterações mas as regras que originaram estas situações continuam em vigor.