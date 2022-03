Milhares de 'gangsters' amontoados nas prisões após onda de assassinatos em El Salvador

A luta entre gangues dentro das prisões tem provocado cada vez mais mortes - 87 desde sexta-feira - em El Salvador e levou o governo local a decretar um estado de "emergência máxima" em todos os estabelecimentos prisionais. Há cerca de 16 mil detidos no país e muitos estão a ser amontoados nos pátios para a fiscalização policial, que tem o intuito de travar a onda de assassinatos.



Segundo o The Sun, o parlamento de El Salvador aprovou, este domingo, um estado de emergência em todo o país "devido a graves perturbações da ordem pública por parte de grupos criminosos". O presidente Nayib Bukele deu um ultimato às gangues para "parar com a matança" ou os outros prisioneiros "também vão pagar por isso".



A polícia registou 87 mortos desde sexta-feira e os homicídios terão sido ordenados pelos grupos MS-13 e Barrio 18, nascidos nos Estados Unidos mas com presença massiva na América Central, de acordo com o mesmo jornal.



Com cerca de 70 000 membros espalhados por El Salvador, as gangues também dominam o tráfico de drogas na região.