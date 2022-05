Milhares de gregos protestam contra bases militares dos EUA e a guerra

Milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Atenas e noutras cidades da Grécia contra as bases militares dos EUA instaladas no país e o reforço do acordo militar greco-norte-americano que foi hoje debatido no Parlamento.

O desfile na capital, convocado por sindicatos, pelo KKE (partido comunista) e a esquerda extraparlamentar, também se converteu numa ação contra a participação da Grécia na "guerra imperialista" na Ucrânia, através do envio de material militar, efetuada "em nome dos Estados Unidos, NATO e União Europeia".

Os manifestantes percorreram todo o centro de Atenas até à praça Syntagma, onde está localizado o Parlamento nacional (Voulí ton Ellínon), onde estava a decorrer o debate sobre um "protocolo de emenda" ao acordo de cooperação na área da Defesa entre Grécia e Estados Unidos, a quatro dias da visita oficial do primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis a Washington.