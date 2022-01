As autoridades de Hong Kong anunciaram esta segunda-feira que serão abatidos milhares de hamsters depois de vestígios de Covid terem sido encontrados em 11 animais numa loja.As autoridades pedem que as pessoas entreguem os animais de estimação comprados dias antes do Natal e que não os beijem nem os abandonem na rua, avançou o The Guardian.A testagem aos animais aconteceu depois de dois funcionários da loja terem testado positivo à Covid-19.A secretária de saúde de Hong Kong, Sophia Chan, admitiu que não há evidências de que animais domésticos possam transmitir a doença para humanos, mas as autoridades estão a agir com cautela.Esta nãoo é a primeira vez que animais são abatidos devido à infeção por Covid-19. Em 2020, a Dinamarca abateu 15 milhões de martas depois de algumas terem sido infetadas com uma variante mutante da Covid-19.