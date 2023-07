Milhares de israelitas voltam à rua para protestar contra reforma judicial

Milhares de israelitas saíram esta terça-feira de novo às ruas de várias cidades, para protestar contra a reforma judicial do Governo de Benjamin Netanyahu, que consideram uma ameaça à democracia.

Desde o anúncio em janeiro do plano de reforma do sistema judicial, dezenas de milhares de pessoas têm-se manifestado todas as semanas, num dos maiores movimentos de protesto da história de Israel.

Esta terça-feira, sob calor intenso, milhares de manifestantes juntaram-se, gritando "Democracia, Democracia", agitando bandeiras israelitas, sobretudo nas cidades de Haifa, Telavive, Jerusalém, Petah Tikva e Rehovot.