Milhares de manifestantes pró-Bolsonaro pedem mudança no sistema de voto

Milhares de apoiantes do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manifestaram-se este domingo nas ruas do Rio de Janeiro contra o sistema de voto por urnas eletrónicas, em vigor desde 1996, reportou a agência noticiosa France-Presse.

Cerca de 3 000 pessoas desfilaram junto à praia de Copacabana, a maioria sem máscara, e vestida de amarelo e verde, as cores da bandeira nacional, pedindo "mais transparência" no sistema de voto e recontagem, por terem existido, anteriormente, "suspeitas de fraude", indicaram manifestantes.