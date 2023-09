Milhares de manifestantes protestam contra reforma judicial em Israel

Milhares de israelitas protestaram esta segunda-feira frente ao Supremo Tribunal de Israel em Jerusalém, contra a restrição dos poderes deste tribunal pelo Governo, que será discutida pelos juízes na terça-feira.

Os manifestantes agitaram bandeiras israelitas e cartazes com a palavra "Liberdade", numa iniciativa que juntou milhares de pessoas contra as decisões do Governo, que já tinham desencadeado uma das mais profundas crises internas na história do país.

Na terça-feira, os 15 juízes do Supremo Tribunal de Israel irão comparecer no tribunal pela primeira vez para ouvir recursos de grupos de defesa de direitos humanos contra a primeira parte da reforma, que o Governo aprovou no parlamento em julho.