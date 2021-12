Milhares de pegadas de dinossauro descobertas na Polónia

Milhares de pegadas fossilizadas de dinossauros foram descobertas na Polónia. As marcas geológicas encontram-se em uma mina de argila, que segundo o geólogo Grzegorz Pienkowski, reuniu "todas a condições para preservar" as pegadas fossilizadas. A descoberta foi feita perto da capital do país, Varsóvia.

O trilho de marcas conta com sete espécies diferentes de dinossauros, admitindo-se que o número possa subir à medida que são feitas mais explorações na mina. Com cerca de 200 milhões de anos as pegadas estão bem preservadas e apresentam ainda restos de pele. Este facto fez com que o Instituto Nacional de Pesquisa Geológica Polaca considerasse esta descoberta "um tesouro", revela o canal de televisão norte-americano CNN.

A maior pegada encontrada tem cerca de 40 centímetros e pertence a uma espécie carnívora.